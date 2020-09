L'atenció primària a Catalunya i a Espanya, desbordada

La primera onada de la pandèmia la van patir els hospitals i les unitats de cures intensives. Ara sembla que la pressió està més als centres d'assitència primària. Avui volem saludar al vocal del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, Vicente Matas. Amb ell volem parlar de com es troba la situació en aquests moments: "La situación ahora mismo está desbordada y colapsada en toda España. En Cataluña, en Madrid, en Andalucía y en todos sitios. Quizá en algunos sitios un poco menos, pero la atención primara está colapsada en todos sitios. Y eso es así por que llevamos años y años pidiendo una financiación adecuada, y no se nos ha hecho caso. La pandemia ha llegado y ha cogido a la atención primaria en una situación muy primaria. Las cargas de trabajo que soportaban los médicos de atención primara, incluso ya antes de la pandemia, eran insoportables: ver a 40 o 50 pacientes al día es una barbaridad, y además muy poco tiempo para atender a cada uno de estos pacientes. Y ahora está pasando lo que pasó también en la primera ola, que la atención primaria está colapsado, aunque en la primera ola se puso más el foco en los hospitales y en las UCIS. Quiero resaltar un detalle: en el año 2018, según datos oficiales del Ministerio de Sanidad, se invertían 388 millones de euros menos que en el año 2009. Esto es algo inadmisible. Hemos de hacer ver a las administraciones de todos los colores, que la Sanidad es una cuestión estratégica. Que en Sanidad no se gasta. En sanidad se invierte. Y mucho más en atención primaria, que es fundamental, es donde hay que conseguir que se acabe con la transmisión, donde hay que conseguir controlar a los positivos para que no contagien a otras personas, porque si el nivel de contagios se dispara no habrá ni hospitales ni UCIS suficientes"