L'associació de micropobles de Catalunya vol canviar el model de transició energètica de la Generalitat

Des d’inici del 2020 s’ha produït una allau de tramitacions de projectes d’energies renovables per instal·lar-se sobre sol no urbanitzable, la major part dins el terme dels municipis rurals.

Des de la Sectorial d’Energia de l’Associació de Micropobles de Catalunya s’ha estat treballant aquesta qüestió i s’ha recollit el sentir majoritari dels alcaldes i del teixit social. Hi ha consens entorn de la necessitat d’avançar cap a la descarbonització a través de les energies renovables, però també en que caldria modificar alguns aspectes del model actual de transició energètica.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat sobre el tema amb Montserrat Corberó, membre de la sectorial d'energia de l'associació de micropobles de Catalunya "únicament posa èmfasi en facilitar la instal·lació de grans centrals de producció de renovables i relega els ajuntaments a un paper molt secundari." explica Corberó. "L’objectiu de la concentració és fer visible la protesta social per l’actual model de transició energètica que s’està imposant a Catalunya que perpetua el model anterior de control de l’energia en mans d’oligopolis energètics, que no posa la transició energètica al servei de la ciutadania, que prioritza el model de grans instal·lacions d’energies renovables arreu del territori sense donar veu als agents locals afectats, que no protegeix el patrimoni natural, cultural i paisatgístic del territori català, que no impulsa els elements bàsics per a una transició energètica veritablement sostenible" explica la membre de l'associació de micropobles de Catalunya.

Montserrat Corberó afegeix que "les instal·lacions d’autoconsum, les estratègies de reducció del consum i millora de l’eficiència i les instal·lacions petites i mitjanes amb inversió pública-privada local, entre d’altres."

Tots aquests punts es recullen al Decàleg per avançar cap a una Transició Energètica al servei de la ciutadania, que s’ha realitzat amb l’ajut d’experts en la matèria. El contingut del document s'ha fet arribar al Dept. de Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya el passat dimecres 28 d’abril en una reunió amb la Vicepresidenta de l’Associació, Carme Ferrer, i representants territorials de Micropobles.

Es preveu que la concentració compti amb un ampli suport de les entitats i plataformes quedefensen una transició energètica municipalitzada i eficient que respecti la biodiversitat, el paisatge i als ciutadans del medi urbà i rural.