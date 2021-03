L'associació jubilació anticipada reivindica una jubilació íntegra i sense penalitzacions

Parlarem de la jubilació i les retallades que hi ha en aquest moment amb la Laura Allué, coordinadora a Catalunya d' Asjubi40, l'associació de jubilació anticipada sense penalitzar.

Quins són els objectius d'Asjubi40?

<< Aquesta associació es va fundar el 30 de juny del 2016. Es van presentar al congrés 400.000 signatures per demanar que no es penalitzés la jubilació anticipada, tant forçosa com voluntària. La forçosa és la que la persona ha estat acomiadada per la crisi anterior el 2007 i ara hem enllaçat amb la covid. Aquesta gent penalitza per any avançat un sis o un 8%, no és just què aquesta gent que ha cotitzat durant més de quaranta anys, estiguin penalitzats de per vida, han arribat a penalitzat fins a un 40% de la seva pensió, és una barbaritat. El dia d'avui s'exigeixen trenta-sis anys i sis mesos, a molta d'aquesta gent se'ls hi exigia haver cotitzat trenta-cinc anys per cobrar el 100%. Hauria d'haver-hi un vàrem per aquelles persones que han aportat més a la caixa de seguretat social i així ser compensades en comptes de ser castigades.>>

Hi ha certes professions que t'exigeixen una jubilació anticipada?

<< Sé de gent que estan a Asjubi40 que es van jubilar dos anys abans perquè han tingut feines on no han pogut continuar o bé l'empresa els ha obligat a jubilar-se. També hi ha gent que els han fet fora, acaben a l'atur sense una compensació econòmica i es veuen abocades a jubilar-se anticipadament, no tenen un altre remei.>>

Que teniu pensat per equilibrar la situació?

<< Des de fa cinc anys, estem en contacte amb els polítics, en aquest moment tenim la recomanació número 12 en el Pacte de Toledo. Estem mobilitzant-nos pel carrer, donem suport a les demandes d'altres associacions i estem esperant que el ministeri de l'Escrivà es digni a donar-nos una resposta que estem esperant des del febrer. De moment tenim 14 propostes aprovades al territori espanyol.>>

Mantenir el sistema de pensions hi veieu insostenible?

<< No serà insostenible, en primer lloc, la seguretat social està pagant dintre de la caixa de pensions, despeses impròpies, els quals els hauria d'assumir el govern. Un altre aspecte important és sanejat el salari de les persones que s'integren al món laboral i solucionar l'atur de la joventut que ara mateix està en un 44%. Si tot això se soluciona, és més que viable.>>

Endarrerir l'edat mínima de jubilació ho veieu correcte.

<< En aquests moments d'atur entre el jovent, serà impossible que facin més de quaranta anys cotitzats. La gent que treballi en feines intel·lectuals encara, però en el cas de les feines penoses, no és viable demanar a una persona que segueixi treballant als 68-70 anys.>>