L'assistència al teatre és una experiència segura

Els teatres privats de Madrid i de Catalunya s'uneixen en l'aplicació del programa #TEATROSEGURO .La molt positiva experiència en l'assistència a teatres i cinemes des que es va reprendre l'activitat en aquests, posa en relleu que aquests recintes poden ser un model a seguir per altres sectors de l'activitat econòmica i cultural. Les dades donades a conèixer són el millor exponent d'aquesta realitat: des que es va reiniciar les seves activitats el mes de maig, i han estat dutes a terme més de 700 representacions i activitats culturals de tota mena, per a tots els públics, en 139 municipis, amb més de 120.000 assistents, sense un sol cas de brot. Coincidint amb la posada en marxa de la nova temporada, els responsables dels teatres privats de Madrid i de Catalunya volem recordar el compromís de seguretat i el seu missatge de confiança als espectadors, amb el programa #TEATROSEGURO. L'aplicació rigorosa de les normes establertes per les autoritats sanitàries ha confirmat que els teatres i els cinemes formen part de les activitats segures i necessàries per a la reconstrucció d'una experiència vital plena, convertint-se en model de referència per a altres activitats en procés d'adaptació a les noves circumstàncies. L'exquisit comportament dels espectadors en el compliment de les normes i mesures de convivència en cinemes i teatres és l'altre factor a destacar en els resultats d'aquesta experiència tan positiva. A més del compromís de la pràctica de totes les mesures citades, el programa #TEATROSEGURO garanteix la devolució de l'import de les localitats, en el cas de no dur-se a terme la representació per a la qual van ser adquirides.

#TEATROSEGURO