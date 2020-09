Consells per desengantxar els nens de les pantalles

Els interminables mesos de confinament es van convertir en una «tempesta perfecta» perquè els infants s'enganxessin a les pantalles. Mentre moltes famílies es van veure obligades a teletreballar, les criatures van quedar sota l'empara dels mòbils, les tauletes i la televisió. Aquestes mateixes eines també es van convertir en el recurs educatiu principal amb el qual es connectaven a les classes en línia i continuaven aprenent. I, quan s'acabava la jornada lectiva, els moments d'oci (individual i en família) es van veure reflectits en els mateixos dispositius. «Es va abusar de les pantalles? Sí, però penso que no hem de buscar culpables. Tots ho vam fer de la millor manera que vam poder. Ara només podem mirar enrere i intentar aprendre alguna cosa d'aquella etapa», reflexiona Manuel Armayones, professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i investigador de l'eHealth Center.

Encara que durant aquests darrers mesos s'hagi accentuat, l'abús de les pantalles ve de temps enrere. «Es tracta d'un abús, no pas d'una addicció. Entenem que és un problema quan distorsiona altres esferes de la vida personal», puntualitza Armayones. En el cas dels infants, una exposició abusiva a aquestes tecnologies pot generar un malestar excessiu, irritabilitat i aïllament. A llarg termini, l'activitat sedentària pot alterar les hores de son i pot provocar problemes de sobrepès o obesitat. Alguns estudis, publicats en revistes científiques com ara The Lancet, també suggereixen que l'ús excessiu de les pantalles en menors podria afectar el seu desenvolupament cognitiu. D'aquí la necessitat de trencar el vincle de dependència amb la tecnologia, és a dir, d'una «desconnexió digital».

Els experts recomanen limitar el temps dedicat a les pantalles en funció de l'edat. Per norma general, es recomana que els menors de dos anys no facin un ús rutinari de les pantalles. De tres a cinc anys, es recomana fer-ne un ús màxim de 30 minuts diaris. De sis a dotze anys, s'aconsella fer-les servir una hora al dia com a molt. I de tretze a setze anys, el límit és de dues hores diàries. Fins ara, s'estimava que els infants espanyols passaven unes tres hores diàries enganxats a tota mena de pantalles. Però durant el confinament, les criatures van augmentar el consum de televisió fins a un 70 %, i l'ús de mòbils, tauletes i consoles va créixer un 80 %

Armayones, expert en l'impacte d'aquestes noves tecnologies i autor del llibre El efecto smartphone: conectarse con sentido, apunta cinc consells per fer que els infants desconnectin de les pantalles.

1. Estableix unes normes clares

2. Negocia sense por

3.Abans de prohibir, és millor oferir alternatives.

4. No prediquis, també dona exemple

5. Amb seguretat i sense contrasenyes