El 61 % de las empresas españolas dicen que contrataran personal durante el 2021

Hoy en Migdia Cope Catalunya i Andorra hablamos de la Guía del Mercado Laboral 2021 elaborado por HAYS con Christopher Dottie, Director General de Hays España La pandemia covid-19 ha lastrado las economías de todos los países, y España ha sido uno de los más afectados. Pese a todas las perspectivas económicas negativas para 2021, el 61% de las empresas españolas asegura que contratará personal este año, según la Guía del Mercado Laboral 2021 de la consultora líder en recursos humanos HAYS España, un análisis en profundidad que se ha convertido en una referencia en el sector. La Guía HAYS se ha elaborado a partir de una encuesta a más de 2.000 empleados y a alrededor de 1.000 empresas que fue realizada durante el último trimestre de 2020. El porcentaje de empresas que piensan contratar este año es tan solo 9 puntos porcentual es inferior al de 2020, si se tiene en cuenta que el escenario ha cambiado drásticamente por el impacto de la covid-19. Sin embargo, de todas las empresas preguntadas, el 50% afirma que estas contrataciones supondrán un incremento de sus plantillas respecto al año anterior, un aspecto positivo en un contexto de incertidumbre. Un aspecto clave a la hora de planificar contrataciones es la expectativa de facturación para el ejercicio. Un tercio de las empresas españolas (34%) cree que su negocio aumentará este año, mientras otro tercio (31%) considera que se reducirá y el resto no está seguro de los resultados que depara el próximo ejercicio. El 77% de las empresas afirma que no teme una fuga de talento en 2021, mientras que el pasado año esta cifra era inferior, el 68%. En la parte de los trabajadores, la Guía refleja que en 2020 estuvieron poco dispuestos a asumir riesgos y dejar su actual puesto de trabajo sin tener otras opciones confirmadas: 22% lo hicieron, frente al 78% que no. Los sectores que más contratarán y los perfiles más demandados Los sectores con mayor intención de contratación son IT e Internet (83%), Pharma (75%) y salud y médico-sanitario (74%). Por otro lado, los que tienen menor intención de contratar son los más afectados por la pandemia: automoción (56%), retail y bienes de consumo (52%), viajes, hostelería y turismo (52%), con el añadido del sector producción y fabricación (56%). Respecto a los perfiles más demandados, destacan los del ámbito de ventas y departamento comercial (43%), seguido de ingenieros (34%) e informáticos (32%).