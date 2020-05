L'artista Demarco Flamenco pública per sorpresa " Una sola vez"

En els últims minuts al programa sempre ens reservem per escoltar joies i aquesta que us presentem avui, n'és una, "Una solo vez" de Demarco Flamenco. En el videoclip d'aquesta cançó, surt el protagonista vestit de verd caqui amb una creu penjada al coll i avui ens hem preguntat al programa sí sempre la porta penjada, ens contesta ell mateix.

Demarco Flamenco: "En els concerts sempre la porto, és un dels objectes que em dóna sort i sempre va bé portar-ho".

Explica'ns una miqueta més sobre aquesta nova cançó "Una sola vez", Demarco Flamenco: "Crec que en aquest confinament ens ha donat temps per reflexionar moltíssim i el que volíem donar a entendre amb aquesta cançó, és l'important de dir ho sento i deixar l'orgull a un costat. Hem de tenir esperança i també hem de saber que la nostra forma d'actuar i de fer les coses també és molt important per poder ensortir-nos el més variat possible".

¿De què tractava "Demarco en tu salón"? Demarco Flamenco: "va ser un retrobament amb gent que creia que li podia fer falta una xerrada i un cafè amb un amic i la veritat és que va ser una experiència molt bonica, poder compartir aquestes estones amb la gent que et segueix i que a més, no està passant una bona situació en aquests dies. La veritat, és que va ser tot un èxit, perquè vaig estar tres dies llegint cartes, finalment em vaig quedar amb les que jo creia què podria ajudar."