L'aprofitada (poca) inversió en investigació

El Govern ha aprovat l'aportació de 33 milions d'euros per donar impuls a la investigació bàsica que es produeix a Catalunya. Aquesta aportació es realitzarà en diferents anualitats durant els exercicis pressupostaris del 2022 al 2027.



Amb aquest acord, el Govern fa un pas més en la seva voluntat de potenciar el sistema de recerca a universitats, institucions i empreses que té Catalunya. Per saber com està la situació parlarem amb el professor de Direcció d'Empreses de la UAO CEU, Enric Rello.



- Com està la inversió en desenvolupament?



A escala nacional va endarrerit respecte a altres països, però hi ha un nivell bastant acceptable especialment en el sector biotecnològic i en camps com l'oncologia o les malalties psiquiàtriques. L'any 2020 va haver-hi una inversió 900 milions d'euros i d'aquests, 600 van procedir del sector biotecnològic. A més a més, una tercera part d'aquests fons retribueixen a personal especialment qualificat. No obstant això, hem de tenir en compte que gran part dels recursos privats, és un sector difícil d'insistir a fons, i després està la part pública on es necessita finançament. Podríem dir que pel que fa al finançament públic, Catalunya està fora del mapa, és a dir, quant a finançament és pràcticament irrellevant no aporta finançament a les empreses catalanes que estem en equip i hi ha una gran problemàtica, si no fos pel Sebec o de Mileco, no podríem fer avanços en la investigació a Catalunya.



- On falten inversions a Catalunya?



És un sector que té molt de risc perquè les empreses normalment no inverteixen en projectes que puguin fracassar i que no es produeixi aquest retorn econòmic. Hi ha d'altres què superen i tenen una recuperació de les inversions fetes què cobreixen el fracàs d'altres projectes. A tots els països i a escala internacional, el finançament públic va parar al finançament privat.