L'Anapal demana una modernització del sector de loteria pública

Les administracions de loteria miren cap al futur amb la digitalització. Per saber com està la situació parlarem amb el president d'Anapal, Borja Muñiz



- Quan es parla de modernitzar el joc públic, a què refereix?



Entenem que el joc públic és una de les empreses més importants que té aquest país i que ha d'anar agafats de la mà de les administracions de loteries o punts de venda què pertanyen a la seva xarxa de vendes. El joc públic és loteries i apostes de l'estat i compte amb més de 10.000 punts de vendes amb 4.200 administracions de loteria. Considerem que som una part fonamental d'aquesta empresa i hem de caminar junts.



- Es pot arribar aconseguir aquesta modernització?



Sí sempre que hi hagi interès per les dues parts i ens consta que sí que hi ha. Loteries d'apostes de l'estat és una empresa que està ben dirigida i que és conscient del que té.



- La digitalització era qüestió de temps en aquest sector.



És un pas molt important que hem de donar perquè existeix una normativa molt estricte respecte el joc a Europa que hem de complir. Ara mateix estem en un procés de transició, però estem intentant trobar les solucions perquè es puguin aplicar i que els clients puguin accedir a tots els punts de venda amb un servei perfecte.



- La digitalització és el principal repte d'aquest sector?



Ara mateix ho és sense cap dubte, si exagerem un mica podríem dir que de moment és l'únic.



- Per què no s'ha pogut afrontar aquest repte abans?



Per la normativa, en el joc la digitalització no és igual que un altre producte. El joc és un tema complicat, ja que només poden accedir persones majors de divuit anys i hi ha una sèrie de normatives molt importants.