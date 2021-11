L'AMPA de l'Escola Sant Josep Oriol denuncia el mal dels Jardins de Cèsar Martinell

L'AMPA Josep Oriol ha denunciat l'estat insalubre dels jardins César Martinell. En aquest jardí es troben xeringues i és una zona on juguen infants a més a més es suma la degradació de l'interior de l'illa. Parlarem amb el president de la.pa Josep Oriol, Òscar Milla.



- Quina és la situació?



El dijous passat vam dir prou després de les queixes reiterades i de fer pública una situació que és bastant degradant. Aquell dijous vam trobar en el tobogan una xeringa on un nano la va tocar i va prendre mal. Vam denunciar-ho per les xarxes socials, ja que per la via telemàtica de l'ajuntament i pel districte de l'Eixample ja ho vam fer i ho anem fent des de fa molts mesos, però en aquesta ocasió ho hem fet públic a través de les xarxes socials. Sembla que ha tingut repercussió perquè s'han posat en contacte amb nosaltres el regidor del districte i alhora el regidor d'educació per integrar posar solució a aquesta situació.



- És una qüestió per manca de neteja o perquè no donen abast?



És manca de manteniment i neteja, en aquest mateix jardí va caure un fanal que va ferir greument a un pare que va evitar que caigués a sobre de les criatures. El pare es va trencar la cama en tres trossos i aquesta família ja va presentar la pertinent demanda a l'ajuntament de Barcelona i pel que sé, encara no tenen la indemnització. Aquests fanals estan en mal estat, rovellats pels orins dels gossos. Fa tres anys que va passar això del fanal i ja vam denunciar en el seu moment la falta de manteniment i la brutícia constant en aquest jardí interior. També denunciem l'incivisme dels usuaris d'aquest parc.



- La part positiva és que l'Ajuntament ha reaccionat.



Sí, de moment només ha reaccionat amb paraules i de fet hauria d'estar precintat per insalubritat i inseguretat, a més a més és un interior d'illa on hi ha toxicòmans que necessiten atenció i no estar allà on hi ha un jardí i un parc infantil.