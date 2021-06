L'alternativa al plàstic es fabrica al Delta de l'Ebre amb closques d'arròs

Cada cop busquem més un món sostenible sobretot en l'aspecte dels plàstics i microplàstics que s'han convertit en un dels autèntics problemes dels oceans, on molts peixos ja contenen en el seu organisme aquests microplàstics que finalment van parar al nostre quan els mengem. Podria haver-hi una solució per substituir el plàstic amb la closca de l'arròs, la idea va sorgir a Santa Bàrbara, a les terres de l'Ebre de Catalunya. Parlarem amb el Lluís Miquel Aixendri cofundador de l'empresa que fabricarà l'Orycite i qui va tenir la idea original.

-D'on va sortir la idea?

Sóc de Santa Bàrbara i vaig ser membre del consell rector durant deu anys i vaig veure que hi havia una problemàtica en la clafolla de l'arròs. Aproximadament el 20% de l'arròs es llençava a granges de pollastres per pinso i llavors vaig parlar amb un amic meu que es diu Eduardo Martínez (propietari d'una fàbrica Santa bàrbara) i em va comentar que hi havia un problema molt agressiu i que tenia molta humitat, llavors em vaig posar en contacte amb un noi que es diu Ivan de Granollers i vam començar a fer taulells, però vam acabar fent recanvis d'automoció, embalatge, gots, càpsules de cafè, es pot fer de tot, menys transparent.

-Hem trobat un producte que pot substituir el plàstic d'una manera eficient i ecològica?

Així és.

-Hi ha empreses interessades?

Sí, estem amb Roca, el grup Volkswagen també tenim l'eco got i també treballem per empreses que fan parcs infantils.

-Quan de material es pot produir en un any?

A Catalunya podem trobar la clafolla de l'arròs al delta d'Ebre, Girona o la cooperativa del Montsià fa uns 40 milions de quilos i elabora uns 80, llavors el 20% és clafolla i d'aquí surten molts quilos. A escala mundial podríem substituir un 50% del plàstic.