L'alternativa al plàstic es fabrica al Delta de l'Ebre amb closques d'arròs

Busquem cada cop més un món més sostenible per poder frenar el canvi climàtic, però l'acció humana l'accelera moltíssim. Parlarem dels detalls que poden frenar-ho amb una nova alternativa que es fabrica amb la closca de l'arròs i la idea va sorgir a les terres de l'Ebre a Santa Bàrbara. Tenim en el programa al cofundador de l'empresa que ho fabricarà i qui va tenir la idea original, el senyor Lluís Miquel Aixendri.

-Com funciona?

La idea va sortir de Santa bàrbara d'on sóc jo, vaig ser membre del concert rector durant deu anys i vaig veure que hi havia un problema amb la clafolla de l'arròs que després es llençava a granges de pollastres i també es feia servir per pinso. Llavors vaig parlar amb un amic meu que tenia una fàbrica i em va comentar que hi havia un problema molt abrasiu i que tenia molta humitat. Més tard em vaig posar en contacte amb un noi de Granollers i aquí vam començar i finalment hem arribat fins a l'automoció, embalatge, es pot fer de tot, des de gots, càpsules de cafè o recanvis d'automoció.

-Heu trobat un producte que pot substituir el plàstic d'una manera eficient i ecològica?

Així és, tenim empreses interessades què són molt conegudes.

-Quant de material es produeix en un mes o un any?

La cooperativa de Montsià fa uns 40 milions de quilos i elabora uns 80, llavors el 20% de tot això és clafolla i d'aquí són molts de quilos, podríem arribar a substituir el 50 per cent del plàstic que es crea a tot el món, perquè la clafolla està arreu.

-Un dels moltíssims avantatges és reduir la dependència de materials derivats del petroli.

Correcte, no deixa residus, és reciclable 100% i sortiria més econòmic perquè el cicle de les màquines gasten molta menys energia.