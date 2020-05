L'ajuntament de Tarragona multarà a qui no respecti les normes de la Fase 1 de la desescalada

A Tarragona, que fa poc més de 96 hores que és a la fase 1, ja hi ha preocupació per l’incompliment de les distàncies de seguretat en algunes de les terrasses dels bars que han tornat a obrir els últims dies. L’Ajuntament ha posat en alerta la Guàrdia Urbana i Protecció Civil després de detectar, especialment a la nit, algunes aglomeracions a terrasses de la part alta, al nucli antic de la ciutat. Si hi ha infraccions reiterades començaran a posar multes.

Preocupa la situació perquè acaba de començar la fase 1 del desconfinament i encara no s’ha viscut el primer cap de setmana. Preocupen sobretot algunes aglomeracions, que superen els límits d’aforament i les restriccions, però en general s’està complint el que diu la normativa.

L’Ajuntament ha advertit que denunciarà qui no compleixi les normes i que arribaran les multes en els casos més flagrants. Es recorda que és fonamental respectar la distància social entre taules i clients. Manel Castaño, regidor de Seguretat Ciutadana;

“Estarem molt atents perquè és responsabilitat de l’establiment mantenir aquestes distàncies, sobretot per mantenir la seguretat”

Hi ha por pel que pugui passar durant les nits sobretot als caps de setmana. També preocupa la convivència amb els veïns pel soroll durant les nits.

Girona,LLeida i Catalunya Central se sumaran a la Fase 1 el proper dia 18 de maig si es cumpleixen tots els requisits.De moment ,les regions de Barcelona i metropolitanes nord i sud queden fora de la petició de Fase 1,però s està parlant d un tractament específic.Aqueste zones concentren un 66% de la població de Catalunya i hi ha molta mobilitat.Això fa que sigui l àrea amb risc de rebrot més alt a Catalunya .

