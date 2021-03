L'ajuntament de BCN posa en marxa un servei per conèixer les transaccions immobiliàries en temps real

L'oficina municipal de dades de l'ajuntament de Barcelona estrena un servei que permet conèixer les transaccions immobiliàries de la ciutat gairebé en temps real. Hem convidat al programa d'avui al seu creador perquè en resolgui tots els dubtes, el senyor Màrius Boada director de l'oficina municipal de dades de l'ajuntament de Barcelona.

D'on surt la necessitat de posar en marxa aquesta app?

<< Existeixen diferents motius, en primer per la voluntat de l'oficina de dades de tenir com més dades millor per saber com funciona l'ajuntament i la ciutat. En aquesta línia doncs també poder oferir tota la informació que tinguem a la base de la ciutadania. El segon motiu és conèixer a fons el funcionament del mercat i immobiliari i la problemàtica de l'habitatge a Barcelona, aquestes dades ens donen coneixement important de la situació.>>

Com pot aprofitar el ciutadà les dades que dóna l'app?

<< La idea d'aquest servei és sobretot perquè qualsevol ciutadà pugui tenir una referència exacta del valor mitjà dels habitatges que s'han comprat o venut en unes zones concretes. Una diferència important en comparació amb altres portals immobiliaris, és que les dades són reals, és a dir, surt el preu de les transaccions que s'han realitzat realment en els últims mesos. També es podrà veure l'evolució dels preus en una zona, si han baixat o pujat amb els anys.>>

Com han evolucionat els preus amb la pandèmia?

<< Els preus s'han mantingut, a la mateixa eina es pot veure, el que sí que ha canviat és la quantitat de transaccions que s'han fet, hi ha moltes menys en períodes similars d'anys anteriors. >>