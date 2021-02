L'ajuntament de Barcelona vol prohibir fumar a les platges de Barcelona

Fumar o no fumar? Aquest és el nou dilema que planteja l'ajuntament al litoral barceloní. Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra parlem del tema amb el regidor d'emergència Climàtica, Eloi Badia. L’Ajuntament vol prohibir el tabac a les platges de la ciutat. Aquest estiu començarà una prova pilot, durant la temporada alta de bany, a les platges de Sant Miquel, el Somorrostro, la Nova Icària i la Nova Mar Bella. L’objectiu, segons ha explicat el consistori, és “preservar la salut de la ciutadania amb especial èmfasi en la població més vulnerable, però també preservar l’espai públic com a lloc de convivència i protegir el medi ambient”. Aquesta setmana s’inicia una consulta pública per recollir l’opinió i aportacions de la ciutadania, les entitats i les organitzacions de la ciutat. La prova pilot es farà entre el 29 de maig i el 12 de setembre, i anirà acompanyada d’un ampli dispositiu informatiu per implementar que en les quatre platges previstes no s’hi fumi. Des de l’Ajuntament han recordat que la mesura ja s’ha pres en altres municipis i que a comunitats com Galícia ja està plenament instaurada. Els responsables de l’Ajuntament han explicat que el consistori pot instar a fer complir la normativa, però no pot establir un règim sancionador específic, segons l’actual marc legal. El consistori ha afirmat que ja ha iniciat contactes amb altres administracions per poder tractar la qüestió. Això sí, diuen que hi ha altres mecanismes per fer complir la normativa. El regidor d’Emergència Climàtica, Eloi Badia, ha explicat que, per exemple, si un agent de la Guàrdia Urbana instés algú a apagar la cigarreta (com marcarà la normativa municipal) i la persona s’hi negués, podria ser sancionat per “desacatament a l’autoritat”.