L'Ajuntament de Barcelona reordena els espais turístics

No és una tasca fàcil ordenar i regular l'impacte del turisme en una ciutat com Barcelona. Parlem d'aquest tema amb el regidor de turisme i indústries creatives de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Marcèt



- És possible regular el turisme i que tothom estigui content?



No és fàcil perquè Barcelona té una característica que sovint la gent no la té en compte i és que és una ciutat turística molt important, però a més a més és la ciutat turística de Catalunya, és a dir, a Barcelona tens una doble arribada de turistes, uns són aquells que trien venir i passar uns dies a Barcelona (un promig de tres dies) i també som un punt d'arribada de molts excursionistes (uns set milions a l'any) que estan passant les seves vacances a la costa catalana i que passen normalment un dia o una tarda a Barcelona. Aquesta situació d'excursionistes és molt particular de Barcelona perquè som una de les poques ciutats del món que està a una distància molt curta d'un dels principals nuclis turístics del món i això té unes característiques molt particulars com per exemple el turisme a la ciutat de Barcelona no és massa estacional, està molt ben repartit al llarg de l'any perquè té un potent atractiu pel que fa a congressos o fires i un turisme cultural molt diversificat al llarg de l'any, però, en canvi, el turisme vacacional és molt estacional. Aquestes puntes fan que a l'estiu tinguem un pic de turistes en moments com setmana santa, que en realitat no han de veure tant amb l'atractiu de la ciutat com Barcelona sinó amb la proximitat del turisme vacacional que està la costa catalana.



- Amb aquest reordenament que s'està fent conforme autocars i altres, els que es queixen són els guies.



Sí, al principi de la centralització i desmassificació només es pot dir de dues formes, la primera, el control al voltant dels grans espais de la ciutat no és fàcil, però en alguns és més viable com el Parc Güell per exemple i en d'altres és més complexa com la Sagrada Família on podem tenir un control amb les d'entrades, però no amb la gent és que es passeja per fora per fer una foto, aquesta és molt més difícil de controlar i és cert que aquesta massificació quan la vols canviar hi ha problemes amb aquells que fan negoci justament al voltant de la massificació. El gran problema que tenen els guies és on aparcar Els busos turístics o a quina distància aparquen, de vegades es produeixen molts problemes i contradiccions amb les polítiques del transport urbà. Cada vegada que dones una solució, generes petits problemes i els acords són lents, però en qualsevol cas, el que sí que és cert que una ciutat com Barcelona ha de decidir el seu futur en funció dels criteris dels seus habitants i seguir en aquesta línia.