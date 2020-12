L'Ajuntament de Barcelona potenciarà la creació de nous carrils bici per la ciutat

Volem parlar de ciclistes i de bicicletes, perquè la ciutat de Barcelona pretèn implantar 340 noves mesures dins el pla de mobilitat urbana des d'ara mateix fins al 2024. Una de les mesures seran els carrils on la velocitat estarà limitada als 30 quilòmetres per hora per tal que el trànsit convisqui amb les bicicletes.L'Ajuntament de Barcelona diu que aquests carrils han d'assegurar la seguretat dels ciclistes. Volem saludar a la Dani Marinova que és vocal del Bicicleta Club de Catalunya: "A Sabadell ja existeixen carrils compartits del trànsit de cotxes i les bicicletes, i en principi si que s'ha limitat la velocitat per aquests carrils a 30 quilòmetres per hora, però la única cosa que ha fet l'ajuntament és pintar cartells a terra que no garanteixen que aquests límit de velocitat es compleixi. El que nosaltres entenem per carril segur seria un carril on realment la velocitat es respectès i fos de màxim 30 quilòmetres, i per un altre banda aquests carrils han de ser incompatibles amb vehicles molt grans, cal que siguin carrils de trànsit pacificat. No és suficient pintar rètols a terra, i això ho veiem tots cada dia. Sempre hi haurà ciclistes amb molta experiència que es senten segurs en aquests carrils, persones molt aficionades a la bicicleta, en bona forma física, però aquestes vies exclouen a la majoria de persones que no tenim l'experiència o l'habilitat d'un cicliste expert, gent que utilitza la bicicleta com a mitjà de transport, no com a esportista. Si vull agafar la bicicleta per acompanyar als meus fills a l'escola, he de poder disposar de carrils segurs, i més quan la pandèmia ha incrementat molt l'ús de la bicicleta com un mitjà de transport.