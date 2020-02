L'Ajuntament de Barcelona continua la seva lluita per regular els pisos turístics

L'Ajuntament de Barcelona ha donat un ultimatum aquest dimarts al matí a les plataformes de pisos de lloguer turístic, perque en el termini d'un mes i mig retirin els anuncis de pisos que no tenen llicència. Si no ho fan, el consistori adverteix que serà contundent aplicant les sancions corresponents. La Tinent d'Alcalde d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona, la senyora Janet Sanz ja s'ha reunit amb els representants de la plataforma Airbnb a Barcelona. Sanz els ha recriminat que continuen incomplint els protocols que havien pactat amb el consistori. Se'ls acusa de seguir anunciant pisos que no tenen llicència turística, pisos on no apareix l'adreça, a més de no facilitat a l'Ajuntament les dades dels pisos il.legals, i de trigar dies en retirar anuncis que han estat detectats com a il.legals.

A Herrera a Cope Catalunya i Andorra hem volgut parlar de tot plegat en parlem amb el Francesc Xavier Mercè, el regidor de Turisme de l'Ajuntament de Barcelona.

Si parlem de xifres hem de dir que s'han obert més de 16.000 expedients, s'ha procedit a cesar l'activitat de 6.300 apartaments, que s'han posart 8.000 sancions... “Tot això el que vol dir és que venim d'una situació on el marc regulatori era molt baix, que poc a poc tot això s'ha anat regulant, i amb aquest nou marc s'ha anat adeqüant aquesta realitat. Abans la desregulació era molt evident, i ara mateix estem en un nivell de control sobre el pisos turístics que jo crec que ens posa en una situació bastant bona, tot i que encara ens queda bastant per fer”.

Ara mateix hi ha 9.600 pisos amb llicència. “Aquests 9.600 pisos són legals i poden exercir l'activitat turística. I la resta de pisos que ho fan són il.legals, no tenen permís, i s'ha d'evitar que ho facin. Però hi ha altres realitats que encara s'han d'investigar, com les habitacions turístiques de curta durada”.