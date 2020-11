L'ajuntament de Barcelona cancel·la el pessebre a la plaça de Sant Jaume

La plaça de Sant Jaume no tindrà pessebre aquestes festes de Nadal. L'Ajuntament acollirà una exposició dels pessebres dels deu últims anys perquè la ciutadania s'apropi al centre de la ciutat. El consistori mantindrà l'aposta dels pessebres tradicionals al Museu Marès i al Monestir de Pedralbes. Alguns partits polítics han demanat al govern municipal a través d'un comunicat que "no elimini el pessebre de la plaça de Sant Jaume i en munti un de tradicional", de la mà d'associacions de pessebristes. També han reclamat que, si es fa, sigui més barat que els dels últims anys.

Pel que fa a un dels actes més multitudinaris de les festes, la cavalcada de reis, ses majestats visitaran Barcelona però que el format de cavalcada d'anys anteriors "no té sentit" amb les limitacions que posa la pandèmia. Per això s'està pensant la manera que els reis arribin a la ciutat, puguin visitar-la, distribuir els regals i mantenir la màgia d'aquell dia.

