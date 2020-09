L'Ajuntament de Barcelona aprova un pla d'ajudes a famílies en situació d'emergència

Avui volem parlar sobre aquest fons d'emergència social que ha aprovat l'Ajuntament de Barcelona en plena emergència sanitària. És un pla social que pot arribar a més de 34.000 persones. Avui volem parlar amb la quarta tinent d'alcaldia de Barcelona, la Laura Pérez. El pla té un pressupost de 18 milions d'euros, que intentaran ajudar a les famílies amb dificultats: "De fet és un intent de respondre a una emergència provocada per la crisi sanitària. Hi ha moltes família que mai s'havien apropat a un centre de serveis socials i ara s'han apropat durant la pandèmia. La crisi sanitària ha generat a molta gent una important pèrdua d'ingressos". Li hem preguntat a la Laura quines persones ha de demanar aquest ajut: "De fet no s'ha de demanar. El que hem fet és un estudio de criteris, i aquí entrarien totes les persones que havien estat beneficiàries del fons 016, un fons per a les famílies amb infants que tenen dificultats econòmiques. I aquest és un grup importante. Un de cada 3 persones que necessiten aquesta ajuda són nens i nenes. També hi ha un grup de gent que té una situació molt precària fins al 30 de juny. Un sector de la població que de un dia a un altre ha perdut els ingressos. Són persones que han estat empadronades a Barcelona a 1 de gener del 2020, i que han perdut els seus ingressos. I aquí està tothom inclòs, entenem el veïnat de Barcelona en el sentit més ampli. El pagament es farà a través d'una targeta que els arribarà a casa, i es faran de dos pagaments d'entre 200 i 475 euros mensuals durant sis mesos, això dependrà de si la unitat de convivència és un membre o són 4"