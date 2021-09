L'aiguat d'Alcanar no s'havia previst meteorològicament

Ajuts econòmics directes a fons perdut de les administracions superiors, que es vehiculin de forma ràpida, sobre unes bases clares i acordades. Aquesta és la demanda que els alcaldes del Montsià afectats pels aiguats han posat aquest dijous sobre la taula del president de la Generalitat, Pere Aragonès, per poder començar a recuperar els seus municipis dels danys causats per les pluges d'aquest dimecres.

Un plantejament, han recordat, que vol evitar que es repeteixi el cas de les pluges de 2018. Llavors els ajuntaments ebrencs no van poder accedir a la major part dels vuit milions d'euros que els va assignar el govern espanyol per la disparitat de criteris amb les bases publicades per la Generalitat.

"Necessitem ajuts finalistes, a fons perdut i que arribin al més aviat possible", ha subratllat l'alcalde de Sant Carles de la Ràpita, Josep Caparrós (ERC). Recorda que els municipis de la comarca ara afectats, com el seu, ja van haver de viure l'embat del Gloria, al 2019, i les pluges de l'octubre de 2018. Una situació que s'està convertint en "ordinària".

Caparrós ha insistit en el concepte d'ajuts, diferenciat de "subvencions" per confinançar projectes, per poder "restablir la normalitat".

Amb tot, reclama que consistoris i Generalitat es coordinin "jurídicament i administrativament" a l'hora d'aprovar les bases que regulin perquè "siguin coincidents i donin resposta" a les necessitats municipals. "No volem trobar-nos diferències d'interpretació que acaben ocasionant que ajuts que haurien d'arribar no arriben".

En una línia similar s'ha pronunciat l'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura (PSC), per qui resulta urgent invertir en la reparació dels camins, "molt afectats", del seu terme municipal. Recorda que al 2018 el mecanisme d'ajuts habilitat no va funcionar com ho havia de fer. "Reclamem que els diners arribin als ajuntaments per fer les inversions necessàries, garantir l'entrada dels pagesos a les finques i evitar que torni a passar en un futur", ha apuntat.

Que no es repeteixin aquestes imatges, "difícils de digerir" i d'un "impacte emocional molt gran", és el que demana també l'alcalde d'Alcanar, Joan Roig. Ha estat el municipi més afectat per les pluges torrencials.

"La causa d'això és el context climàtic en què ens trobem i una deficient ordenació urbanística que ve dels plans urbs antics, que s'han d'estudiar. Estem situats al mig canals, lleres i barrancs, fet que s'ha d'estudiar i valorar perquè no torni a passar", ha apuntat, Roig. "No hem de caure en la desesperació i el desànim. Ens hem de mantenir ferms i lluitar. Però no ho podem fer tots sols", ha insistit, tot demanant ajuts directes i ràpids de les administracions superior sense caure en els erros de 2018.

Reforçar els bombers

A aquestes demandes, l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha recordat al conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, la necessitat de millorar les dotacions d'equips d'emergències i bombers de la zona. "Ahir es va demostrar que si alguna cosa positiva va haver va ser la ràpida resposta dels bombers i cossos de seguretat. Si tenim recursos i els tenim ben dotats, garantim una bona resposta davant d'aquest situacions", ha apuntat Tomàs, tot recordant que ja van reclamar a l'anterior govern la millora de les dotacions i els parcs d'Ulldecona i Amposta.

Per la seva banda, des d'Amposta i abans de visitar la zona amb el president Aragonès, presidenta de la Diputació de Tarragona ha anunciat als alcaldes que l'ens provincial disposa d'una línia d'ajuts de 3,5 milions d'euros per als municipis per a casos d'afectacions per catàstrofes naturals. Segons Llauradó, l'ens provincial pot atendre les afectacions urgents "de forma àgil i ràpida".

L'ens estudiarà amb els serveis tècnics municipals com incloure en les bases d’aquests ajuts, a més de la reparació, la millora de les infraestructures municipals per evitar que es tornin a produir aquests danys, com és el cas dels camins municipals que donen accés a finques o propietats agrícoles.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat de la situació amb la regidora d'urbanisme de l'ajuntament d'Alcanar, Ivette Fibla.