A l'agost s'acaben els peatges de l'AP7 i l'AP2. Com es finançarà?

Des del pròxim mes d'agost, el peatge que va dins de Tarragona fins a la jonquera L'AP-7 deixarà de ser de pagament igual que l'autopista AP-2. Ens va explicar tots els detalls Mario Arnaldo president d'automobilistes europeus associats.

Aquesta nova mesura quines conseqüències portarà?

<< Considerem que és una molt bona notícia. La nostra associació fa temps que reivindica que el finançament de les carreteres i de totes les infraestructures deu fer-se càrrec dels pressupostos tothom i no qui directament ho utilitza, perquè tothom es beneficia directament O indirectament. No ens hem de confondre, no vol dir que seran gratuïtes a partir d'ara, es hauran de finançar a través dels pressupostos.Hi ha algunes conseqüències econòmiques, el que s'ingressa ara mateix per la utilització del peatge a camí les empreses concessionàries són les que tenen l'obligació de mantenir aquestes infraestructures o les que han de pagar el manteniment. Aquesta despesa el cas està fent ara per les empreses privades, ho haurà de fer l'estat i a més a més els deixarà d'ingressar l'impost de societats i de beneficis, també has de ser en ingressar la part corresponent de l'IVA i alguns municipis deixaran d'ingressar l'impost de l'IBI. Per una part als usuaris directe deixaran de pagar el cost del peatge, però a canvi l'estat haurà de fer front al manteniment i això és el que més ens preocupa. Perquè com els diners vindran de la caixa pública tenim por que es tornin una mica garrepes amb els diners i que com a conseqüència es deteriorin les carreteres.>>

A qui li pertocaria a l'Estat o a la Generalitat?

<< En un principi L'AP-7 i l'AP2, estan a càrrec de l'estat. Hi ha unes d'altres que estan previstes també per l'alliberació com la c-32 i la c-33 que aquesta sí que són competència de la Generalitat de Catalunya.>>

En quina mesura això pot afectar a aquests ingressos que comentaves?

<< L'impacte serà gran, sobretot tindrà diferents conseqüències, no només des del punt de vista econòmic sinó també des del punt de la seguretat viària. Molts dels trajectes que avui dia s'utilitzen per no pagar el peatge deixaran d'utilitzar-se i especialment podrà millorar la seguretat viària.>>