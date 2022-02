L'agonia del delta de l'Ebre

Els deltes de Catalunya estan penjant d'un fil, encara hi ha esperança de recuperar el delta del Llobregat que en poc temps, el mar ha guanyat terreny i ha crescut 800m. Parlem amb el director de la càtedra de desenvolupament sostenible de la URV, Òscar Saladié.



- Es pot encara recuperar el delta del Llobregat?



La zona litoral en general són zones fràgils amb un alt dinamisme en aquest cas fragilitat.

El dinamisme encara es fa més evident en zones on s'ha format un delta on el guanya el mar degut a que hi ha una gran aportació de sediments esclatats per un riu com és el Llobregat i acaba formant un delta. Però si hi ha una pèrdua de sediments en arribar al mar, aquí hi ha un problema i això és el que està passant al delta de l'Ebre.



- Hi ha solució per aquesta manca de sediments?



Si, el delta es crea per l'arribada massiva de sediments que s'han originat per un riu i són traslladats per l'aigua dipositen a la part final i com que hi ha més entrada, que arribada de sediments per l'erosió del Mar, això acaba afectant a l'Espai del delta.



- Hi han altres aspectes que també poden afectar com l'enfonsament d'aquest material sedimentari, les onades, les tempestes i a més a més la pujada del nivell del mar degut al canvi climàtic. El que està passant és una conseqüència lògica.



Hi ha diferents maneres de poder-ho conservar o minimitzar l'erosió del delta, la que estaria més lògica i tocaria fer, és fer augmentar l'arribada de sediments d'una manera òptima per mantenir el delta i equilibrar aquestes pèrdues i guanys.