L'Agència Catalana de Consum rep milers de queixes contra companyies aèries

L'Elisabet Abad és la directora de l'Agència Catalana de Consum, i amb ella hem volgut parlar avui als micròfons de Cope. Ja hem vist volar els primers avions. Poc a poc aquests avions s'aniran omplint de turistes, però hi ha una pregunta que volem fer: El ministeri espanyol de consum ha anunciat que denunciarà a 17 companyies aèries per negar-se a retornar els diners a aquelles persones que no van poder volar durant la pandèmia. És una decisió correcta? "En el tema que ens ocupa, que és la cancel.lació i suspensió de vols pel Covid, el que regula això és la normativa europea. Nosaltres tenim potestat sancionadora i d'inspecció. El Ministeri de Consum és competent per defensar els drets dels consumidors, així que pot actuar i exigir que aquest dret que reconeix la Unió Europea sigui satisfet. Els drets dels consumidors s'han vulnerat i molt. Més del 60% de les reclamacions rebudes en l'Agència Catalana de Consum per causes relacionades amb el Covid19, han estat per reclamacions a companyies aèries. Nosaltrs ho hem denunciat des de l'inici, la problemàtica en el sector del transport aeri és que les companyies aèries no informaven correctament del dret que tenen els consumidors a que els retornin els diners. La gent encara està a temps de reclamar. Es té un mes per reclamar a la companyia. El que va passar és que els usuaris intentaven entrar al web de la companyia i no es podia. Passat aquest mes si la companyia no respòn a la teva reclamació, es pot posar una reclamació a l'Agència Catalana de Consum, i nosaltres ens encarreguem a través de la mediació de resoldre aquest problema.