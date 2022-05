L'afectació dels nano plàstics a la salut

El projecte europeu PLASTICHEAL, coordinat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha llançat un directori obert i en línia per a recollir la recerca rellevant sobre micro i nanoplàstics (MNPL) a tot el món.

L'instrument neix amb l'objectiu de recopilar el màxim d'informació sobre tots els diferents projectes coneguts que estudien els riscos per a la salut i el medi ambient de la contaminació plàstica, i comparar-la amb les mancances de coneixement registrades. Es tracta del primer directori sobre el tema enfocat a l'impacte dels MNPL en la salut humana.

S'ha dissenyat per a convertir-se en un punt de trobada sobre l'avaluació de riscos dels MNPL i la recerca reguladora relacionada. Està dirigit al públic en general, professionals de la ciència i responsables polítics.

Els projectes que comprèn actualment la base de dades es desenvolupen en l'actualitat o s'han desenvolupat majoritàriament a Europa, encara que també s'inclouen iniciatives dels Estats Units i es preveu anar incorporant projectes d'altres àrees geogràfiques i àmbits de treball a mesura que es detectin. Les persones usuàries poden enviar les seves contribucions a través del formulari disponible en el directori.

“Esperem que aquesta base de dades permeti realitzar un seguiment continuat de la informació que estan generant diferents projectes i analitzar quins aspectes clau estan abordant o el grau d'aprofundiment en què el fan”, ha explicat Steffen Foss Hansen, investigador de la Universitat Tècnica de Dinamarca (DTU) membre de PASTICHEAL i líder de l'equip encarregat del desenvolupament de la base de dades.

Aprofundint en la recerca

La funció analítica que incorpora el directori permet creuar diferents criteris per a conèixer, per exemple, el finançament destinat a abordar diverses llacunes de coneixement, veure com s'han distribuït fons i projectes en zones geogràfiques o observar diferents categories de recerca: medi ambient, salut, contaminació de l'aire, etc.

“El nou directori és una fita en el desenvolupament d'un marc general que proposarà PLASTICHEAL sobre com abordar l'estudi dels riscos associats als micro i nanoplàstics, que inclogui els resultats i la informació generada des d'altres projectes i que, al mateix temps, abordi tots els aspectes clau sense duplicar el treball realitzat”, afegeix Alba Hernández Bonilla, coordinadora del projecte i professora agregada del Departament de Genètica i Microbiologia de la UAB.

Sobre PLASTICHEAL

El projecte europeu PLASTICHEAL té com a objectiu proporcionar als reguladors noves metodologies i evidències, combinant l'ús de recerca avançada i mètodes fiables per a establir les bases de coneixement d'una adequada avaluació dels riscos dels MNPL.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat de nanoplàstics amb el co-coordinador del projecte Plasticheal, Ricard Marcos (àudio).