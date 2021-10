L'aeròdrom de Peralada aixeca les protestes dels veïns

A principis d'agost el consistori de Peralada va aprovar inicialment l'aeròdrom per usos agraris. Aquest fet ha aixecat una oposició entre els veïns de la zona. El projecte inclou una pista de 231 metres i un hangar a 1 km del centre de Peralada.Els ecologistes informen que l’espai és un punt de connexió de vida salvatge entre el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i la parcel·la. de l'Albella. La principal objecció és que tindrà un impacte acústic a l’espai “significativament rural”, que afectarà els humans i els animals de les granges existents, així com a les espècies protegides amb poblacions molt estables (com les llúdrigues o les cigonyes). En el programa d'avui parlarem amb un d'ells, el senyor Jordi Cros.



-De què es tracta aquest aeròdrom, quina utilitat tindrà i perquè us afecta?



Diuen que aquest aeròdrom està destinat a una agricultura de precisió. Al nostre entendre i en diferents informes tècnics és un frau a la intel·ligència i intenten camuflar

altres interessos a través de l'agricultura de precisió, ho hem expressat així a través de les nostres delegacions. Les seves explicacions era l'aplicació de productes sanitaris en avioneta i això està prohibit tant a Catalunya com a l'estat espanyol. Pretenen dur a terme una agricultura de precisió de la qual no ens han informat. En aquesta zona hi ha un veïnat amb diferents cases habitades per persones que es veurien afectades per les avionetes.



-Quina intenció creieu que hi ha darrere?



El promotor és un matrimoni d'empresaris que simplement volen tenir el camp de vol al costat de la finca que van comprar l'any 2017 on tenen una casa i volen anar des de Sabadell on tenen una avioneta fins a casa seva.



-Quines accions posareu en marxa?



El dia 29 va ser l'últim dia per entregar les delegacions, diferents veïns i entitats ho van fer. A partir d'ara hi ha previst pel dia 10 d'octubre una manifestació i intentarem que hi hagi una pressió constant per part de la població per evidenciar que ningú vol aquest aeròdrom.