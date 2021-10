L'abús de maquillatge en nens petits pot ser perjudicial

L'OCU està avisant contra l'abús de maquillatge en nens petits per Halloween, parlarem amb el portaveu de l'OCU, Enrique García.



- Passa amb qualsevol mena de maquillatge?



Es tracta d'evitar tant com es pugui l'excés de maquillatge sobretot en nens petits, ja que es poden donar reaccions al·lèrgiques o de sensibilitat, sobretot en la pell dels més petits. En general és amb qualsevol mena de maquillatge per una raó molt concreta, perquè la seva pell és molt més sensible. Els esmalts o esprais pel cabell també pot tenir dissolvents i poden provocar reaccions al·lèrgiques.

- A l'hora de comprar no ens fixem gaire en aquesta mena de qüestions.

En primer lloc, hem de comprar-ho en establiments de confiança i que el producte indiqui el nom i direcció del fabricant i que vagi dirigit per nens, això vol dir que haurà superat les proves de seguretat específiques.



- Els nens el que volen també és disfressar-se, en què ens hem de fixar a l'hora de comprar?



Han de fer-ho, però sempre de forma segura, ens hem de fixar que no sigui de material inflamable en accessoris de goma o metàl·lics que no tallin i res de cordills al coll, especialment en menors de tres anys. També és molt important la mida de les peces, és a dir, ha de ser una disfressa que sigui àgil, que el nen estigui còmode. Hem de vigilar amb les caputxes o caretes i assegurar-nos que el nen veu bé. Un altre aspecte que és molt important és rentar la disfressa abans d'utilitzar-la o airejar la 48 hores abans, ja que pot tenir una concentració de substàncies potencialment perilloses que vénen de la mateixa fabricació d'aquestes disfresses.