Un laboratori d'innovació digital dissenya un robot per ajudar a menjar persones grans

Un robot per ajudar a menjar persones grans que no ho puguin fer soles és el primer projecte d'un laboratori d'innovació digital sobre envelliment.

És el Barcelona Aging coLLaboratory (BALL), impulsat per deu institucions, entre les quals centres sanitaris, de recerca, universitats i entitats socials.

En la presentació aquest dimecres, el director d'Atenció Integrada del Parc Sanitari Pere Virgili, Marco Inzitari, ha afirmat que la raó de ser del living lab és "detectar necessitats, cocrear i testejar en entorns reals". Els seus responsables han fet una demostració del prototip del robot, que ara es desenvoluparà amb la participació dels usuaris finals. La idea és treure tasques mecàniques, però no substituir els cuidadors, han remarcat.

Una de cada tres persones tindrà més de 65 anys el 2050 a Catalunya. Segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) recollides pel living lab, si l'actual model d'atenció no canvia, l'índex de dependència de la gent gran també augmentarà, del 29% del 2021 al 44% el 2040.

Davant els reptes i necessitats que plantegen aquests canvis demogràfics, aquest laboratori vol desenvolupar solucions innovadores per millorar la qualitat de vida i l'atenció sanitària i social de les persones grans. I ho volen fer amb la participació dels que seran els usuaris dels seus projectes.

En la presentació al Parc Sanitari Pere Virgili, els responsables del living lab han insistit en aquest sentit que no volen presentar projectes amb "idees brillants" que després no es fan servir perquè no s'adapten a les necessitats reals.

Darrere del Barcelona Aging coLLaboratory, hi ha el Parc Sanitari Pere Virgili; el Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR); l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (CSIC-UPC); la Universitat Oberta de Catalunya (UOC); la Universitat Ramon Llull, amb la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna i l'Institut Borja de Bioètica; la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya (Fatec); la Fundació iSocial i tres empreses privades (Grup Efebé, Qida i UniversalDoctor).

El seu primer projecte és un robot per ajudar a menjar persones grans dependents, una idea gestada en tesis doctorals que ara el living lab desenvoluparà i perfeccionarà.

Es tracta d'un braç robotitzat que subjecta la cullera i l'apropa a la boca de la persona per reduir les tasques més mecàniques dels cuidadors. Un software reconeix la cara de l'usuari per adaptar els moviments.

Ara com ara hi ha el prototip. A més d'integrar les aportacions d'eventuals usuaris, el robot també ha d'aconseguir finançament i rebre les validacions del comitè d'ètica, entre els altres passos d'un projecte d'aquest tipus, abans de ser una realitat.

El director de l'Institut de Robòtica Industrial (IRI UPC-CSIC), Guillem Alenyà, ha explicat que oferir el robot als hospitals és una de les primeres opcions del projecte però que també volen validar-lo a les cases. "Imaginem que anem a dinar i ho podem fer tots junts, perquè hi ha un robot que fa la funció física d'apropar el menjar a la boca. Seria una eina útil", ha apuntat aquest investigador.

Els impulsors del projecte han insistit que volen facilitar la tasca dels cuidadors, però no substituir-los per robots. En aquest sentit, Alenyà ha observat que el robot mecanitza la tasca de donar el menjar, però que algú ha de preparar-lo, portar-lo a taula, recollir els plats i rentar-los, entre altres tasques.

Robots per ajudar en les cures

"Al principi, un robot et tira enrere, perquè el que vols és un tracte més humà i directe. Però llavors ho analitzes i penses que el que vols és que et responguin a les necessitats", ha sospesat el president de la Federació d'Associacions de la Gent Gran de Catalunya (Fatec), Josep Carné, que dubta que els estats estiguin preparats per respondre a aquestes necessitats.

L'ús de la robòtica en l'àmbit de les cures pot despertar, en efecte, recels i reticències i pot ser una qüestió molt candent en els propers anys. "El problema de la tecnologia no és si la volem fer o no, perquè ens la faran igualment. El que hem de fer és ser capdavanters per desenvolupar-la de la manera que creiem que ha de ser", ha reflexionat Alenyà preguntat per aquesta qüestió.





Una pacient:"La rentadora no m'ha substituït, ni l'aspiradora. Són màquines que ens ajuden"

Alguns pacients del Parc Sanitari Pere Virgili han vist amb entusiasme el robot. No l'han provat, però els ha agradat la idea quan els l'han explicada o n'han vist el prototip. "Em sembla una meravella com ha avançat la tecnologia", ha opinat Nélida.

"La rentadora no m'ha substituït, ni l'aspiradora. Són màquines que ens ajuden. Un robot és un robot, no és una persona", ha recalcat Asunción. "Pot anar molt bé per ajudar-nos i no es queixarà. Entenc que una vegada funcioni ho farà al 100%", ha afegit el seu marit, Ricardo.





