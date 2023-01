El kraken s'estén més de pressa que mai

El virus de la covid conviure amb nosaltres per sempre mai més degut a les seves mutacions. L'última mutació és la variant Kraken què porta de cap els experts tot apunta que encara és més contagiosa que la resta. El transport públic està avaluant la retirada de les mascaretes i per saber sí és la millor opció parlarem amb l'epidemiòleg, Dr. Daniel López Acuña.



- Aquesta nova variant és la més contagiosa fins al moment?



Sí, estem davant la presència de la variant Kraken i es tracta d'una varien recombinant què és la fusió dos sublinatges d'òmicron i ha generat una conformació genètica que provoca que la variant sigui més infecciosa i tingui més facilitat per penetrar, i per això s'ha estès tan de pressa per estats units i passarà mateix amb la resta del món. El que és preocupant és que es pugui escapar l'eficàcia de les vacunes.



- Estem davant del virus més contagiós de la història?



Estem davant d'un virus nou que encara no té immunitat i és molt contagiós. Potser hi haurà virus més letals o inclús més contagiosos, però no s'han estès de la mateixa manera que ho ha fet aquest. El virus ha deixat milions de casos en aquests últims anys, estem parlant quasi gairebé de 7 milions de morts per la covid en aquest món.



- Cada any ens haurem de vacunar de la covid?



No existeix encara una vacuna esterilitzant, les vacunes amb què contesten tenen eficàcia per reduir la gravetat i la mort, però al llarg de l'any van avisar els experts que ens hauríem de fer a la idea d'una possible vacuna anual.



- Les mesures s'estan relaxant, inclús volen retirar obligació de portar mascareta al transport públic. Li estem perdent la por a la covid?



Hem perdut la por i estem baixant la guàrdia, estem saturats i farts d'aquesta situació, especialment als polítics i les autoritats sanitàries. Crec que és un error molt greu perquè mentre existeixi la pandèmia i continuen sortint noves variants, considero que no hauríem de relaxar les mesures de seguretat com per exemple treure les mascaretes en el transport públic.