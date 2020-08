Kimmy Schmidt, una comèdia en format "tria el que passarà"

Cada dia tanquem el programa amb l'Alain Garrido, crític de cinema, i les recomanacions peliculeras que ens dona per a veure durant el dia, ja sigui en plataformes de cinema com el sales. Aquestes són les d'avui:

"Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy contra el reverendo"

A l'estil "Tria la teva pròpia aventura", on el lector decideix a cada moment com seguir la història, la comèdia "Unbreakable Kimmy Schmidt" torna a Netflix amb un episodi interactiu que, segons va dir el seu protagonista Ellie Kemper a Efe, és "optimista" i "inspirador".

Després de quatre temporades sobre la sortida al món d'una jove que havia estat segrestada en un búnquer, Kemper (Kansas City, els EUA, 1980) es torna a ficar ara en la pell d'aquest rialler i innocent personatge en "Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs the Reverend", que compta de nou amb Jon Hamm o *ituss Burgess i que ha fet fitxatges de luxe com Daniel Radcliffe.

"INVISIBLES"

La història reflecteix la vida de Julia, Elsa i Amelia, tres amigues que un dia van decidir començar a caminar juntes una vegada per setmana.

El que va començar per ser una mera distracció i una manera de fer exercici s'ha acabat per convertir en una necessitat.

Perquè aquests passejos els serveixen també per a estar informades del que a cadascuna d'elles els ocorre. A poc a poc aniran descobrint que l'amistat no és sempre idíl·lica, que en l'amistat també es guarden secrets i es recorre a la mentida.

Gracia Querejeta, directora del film, va intentar reflectir en aquesta producció algunes de les preocupacions amb les quals breguen moltes dones quan s'acosten a l'edat de 50 anys. Per a això es va ajudar d'experiències personals.