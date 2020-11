El 30 de juny de 2021, últim dia per canviar pessetes per euros

El govern espanyol ha aprovat ampliar fins al 30 de juny del 2021 el termini per canviar pessetes per euros. Els ciutadans i empreses que encara tinguin pessetes tindran sis mesos més per bescanviar-les al Banc d'Espanya. Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra hem parlat del canvi de pessetes per euros amb Jesús Vico, president de la Asociación Española de Numismáticos profesionales. La última aoportunitat per canviar pessetes per euros ho va anunciar aquest dimarts la vicepresidenta tercera del govern espanyol, Nadia Calviño, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres i ho ha justificat pel fet de "compensar les dificultats que han pogut tenir aquests mesos per realitzar el tràmit" amb motiu de la pandèmia. Qualsevol persona que encara tingui diners en pessetes els pot bescanviar a l'edifici central de l'entitat –al carrer Alcalá, 48, de Madrid- o en alguna de les sucursals del Banc d'Espanya distribuïdes arreu de l'Estat (A Barcelona, al número 17 de la plaça de Catalunya). Amb l'arribada de l'euro l'1 de gener del 2002, es calcula que hi havia en circulació bitllets i monedes per valor de 48.750 milions d'euros. Des de llavors, s'ha bescanviat un 97% d'aquesta quantitat, però al final del mes de juliol passat encara quedaven per canviar l'equivalent a 1.602 milions d'euros. Es podran canviar tots els bitlles i monedes de pesseta posats en circulació a partir de 1939. Per als bitllets emesos entre 1936 i 1939, serà necessari un anàlisi previ per part dels experts del Banc d'Espanya. Igualment es poden canviar totes les monedes commemoratives, com les de 2.000 pessetes i les de col·lecció. Tots els bitllets i monedes es bescanviaran pel seu valor facial d'un euro per cada 166,386 pessetes. Per a més informació podeuu demanar cita previa per fer el canvi de pessetes per euros al telèfon 91 338 50 00 .