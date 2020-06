joviatjoacasa campanya per anunciar gratis la teva casa rural

Avui a Migdia cope Catalunya i Andorra hem parlat amb l'Anna Niubó, de Cal Bernadàs. La seva família tenen tres cases de turisme rural al Berguedà i una al Moianès. Arran de la pandèmia, cap dels quatre allotjaments ha rebut clients des del març. Tres mesos tancats en què, per sort, els Niubó han pogut tirar endavant gràcies a la seva feina com a pagesos i ramaders. Una opció que, segurament, no hauran tingut molts altres empresaris del sector. A partir d’aquí va ser quan Anna Niubó va decidir posar en marxa una iniciativa solidària: reactivar gratuïtament el portal Turismerural.com , que el 2012 va adquirir amb el seu company Joan i que havia quedat aturat.

300 cases noves inscrites

Niubó ha decidit tornar a obrir la seva pàgina i oferir-la perquè els establiments de turisme rural catalans s’hi puguin anunciar gratis. La iniciativa solidària, que han batejat a xarxes com a #JoViatjoaCasa, ha estat possible gràcies al suport del seu equip de cinc persones, que han reactivat el portal en només tres setmanes. De moment, 300 cases noves s’han registrat al portal sense cap mena de cost. Un cop inscrits i amb les dades i imatges publicades al portal, totes les gestions de consulta de disponibilitat, contractacions i pagaments es deriven directament al web de cada establiment de turisme rural. Aquest estiu amb la Nova Normalitat el turisme rural serà una de les grans alternatives al turisme de platja .

