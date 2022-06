El jove teatre Regina posa en marxa el seu estiu

El jove teatre Regina torna a l'activitat d'estiu per nens i nenes d'entre 6 a 17 anys i a més es realitzarà a l'escenari del mateix teatre. Parlarem amb la directora del teatre i del taller creatiu, Mariona Campos.

- A poc a poc està tornant tot a la normalitat.



La veritat és que sí, del que teníem moltes ganes era de treure'ns la mascareta sobretot a les activitats teatrals i sobretot si fem tallers de teatre per nens.



- Quines són les activitats que proposeu al teatre?



Ara és la 7a edició què fem, ja fa 7 estius que estem involucrats en aquest projecte i com durant aquests mesos de calor la gent no li ve de gust estar en un teatre tancat hem pensat que per mantenir les ganes de viure i veure el teatre, se'ns ha ocorregut un taller creatiu que li diem 'el teatre des de dins'. Aquest taller funciona de la següent manera; es poden apuntar nens de 6 a 17 anys que estaran en dos grups de 6 a 12 i de 13 a 17 i tal com entren per les portes del teatre es converteixen en la jove companyia del teatre Regina. Aquesta companyia té un encàrrec molt especial i es tracta de fer un espectacle des de zero. En cinc dies el dilluns a les 9:00 comença ni el divendres a les 14:00 faran la seva primera presentació. Aquest taller no es tracta de com fer teatre sinó que és més un recorregut per totes les professions que fan que un espectacle tiri endavant. La idea és que s'ho passin molt bé, però sobretot que descobreixin tota la gent que hi ha darrere d'un espectacle. La nostra companyia que es diu La trepa que aquest any farem quaranta-cinc anys i portem molts espectacles a l'esquena i agafarem algun d'aquests textos, la convertirem en una versió més petita i en cinc dies els hi expliquem des de com estudiar un paper a quina estenografia necessitarem.