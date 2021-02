Joina Canyet presenta a l'auditori de Gràcia el seu segon treball musical ORBITA

Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra us presentem a l'artista de l'Empordà, Joina Canyet. Joina estrena demà el seu segon treball Òrbita. Joina treu a la llum el primer dels talls que descobreixen Òrbita 9.18, el seu segon àlbum discogràfic, que va justament d'això, de reconèixer-se en l'òrbita pròpia. El treball es presentarà seccionat en tres episodis, que narren el relat del passat, present i futur. Amb el nou tema, Joina presenta una proposta evolucionada, on no només incorpora l'anglès com a segon idioma amb què expressar les pròpies reflexions, sinó que pren un punt de vista subjectiu i s'endinsa en ella mateixa, establint un diàleg entre els diversos jo. I és que, de fet, la mateixa artista admet que tot el disc serà "més íntim, emocional i de cara endins", i no tant de lluita i reivindicació, com va ser-ho el debut. "Vull mostrar que tota la ‘fortalesa’ implícita en els temes del primer disc també es pot traduir en vulnerabilitat. Parlar de temes íntims també té un punt de reivindicació. És una part de la Joina potser no tan segura del que diu i del que defensa però que vol expressar el que se li mou per dins. Expressar la vulnerabilitat és una manera d’acceptar-la i que se’n parli". D'aquesta manera, la música fa créixer una nova obra que, de nou, es mou entre el pop, el rap i l'electrònica, sempre amb la presència del piano. Joina presentarà en directe el 13 de febrer a l'auditori CAT de BarceLona aquest treball musical.