Jocs de taula contra el coronavirus

El sector dels jocs de taula és probablement dels pocs que s'ha salvat de l'impacte negatiu del coronavirus. No només ha sobreviscut a la pandèmia, sinó que n'ha sortit reforçat i ha vist com les vendes s'han disparat. El confinament domiciliari de la primavera, el tancament de la restauració i la privació d'activitats han ajudat a augmentar-ne el consum a tot el planeta. Així ho afirma el soci director de la companyia editora de jocs de taula Devir, Joaquim Dorca, qui estima que les vendes han crescut entre un 10 % i un 30 % en funció del país. Joaquim Dorca ha estat avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra. La possibilitat de fer comandes en línia ha permès el creixement d'aquesta activitat, a la qual s'ha llançat molta gent ara que hem de passar més temps a casa. Entre els jocs més venuts, segons Dorca, hi ha Carcassone o Catan, perquè són moderns i per a un públic universal. A banda, les empreses també s'estan esforçant en publicar més jocs de taula i en fer versions per a grups reduïts, en parella o per a un sol jugador, també d'altres que originàriament no la tenien: "Hi ha molta gent que viu sola i està farta de les pantalles", afirma el soci director de Devir. Altres jocs que també es venen freqüentment són Virus o Pandemic, però Dorca assegura que ja eren famosos abans del coronavirus. Botigues com Zacatrus, ubicada al barri de Sant Antoni, fins i tot, van doblar les vendes en línia al març, quan va començar l'estat d'alarma. A l'abril encara van augmentar més i van arribar a vendre un 150 % més de jocs que el mateix mes de l'any passat. El seu director, Sergio Viteri, ha assegurat que cada vegada es juga molt més i que amb el comerç ja obert segueixen tenint increments del 50 % de les vendes. Amb el creixement de casos de coronavirus, els botiguers temen un nou tancament de comerços que els pugui aixafar la campanya de Nadal. Tant Dorca com Viteri coincideixen en què el valor afegit de vendre físicament és poder fer recomanacions als clients, la qual cosa es perd amb la venda en línia.