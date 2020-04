Joaquin Araujo: "Los animales salvajes que viven en las ciudades son más felices sin humanos"

Hoy en Migdia a Cope Catalunya i Andorra hemos querido conversar con un naturalista, escritor, periodista, director de cine documental, conferenciante, agricultor, ecologista... y además de todo esto uno de los fundadores del movimiento ecologista en nuestro país. Ha sido premio nacional de Medio Ambiente y fue colaborador en la famosa serie de televisión "el hombre y la Tierra", de Félix Rodríguez de la Fuente. Hoy queremos conversar en Migdia a Cope Catalunya i Andorra con Joaquín Araujo.

"Gracias por esta presentación. Estoy escandalosamente bien. Y he de decir que me siento muy afortunado de la elección que hice hace 50 años. DEcidí vivir en la naturaleza, por la naturaleza y para la naturaleza. Me instalé en Extremadura, en medio del bosque. Tengo el corazón partido, porque mi familia se quedó en Madrid, pero estoy muy contento con la elección que tomé. Estos días estamos viendo fenómenos a los que no estamos acostumbrados. Como gaviotas atacando a palomas en Plaza Cataluña. Y es que no nos hemos percatado de que lentamente algunos animales están colonizando parte de las ciudades. Eso ya había empezado, y ahora al no haber seres humanos por la calle, al haber menos contaminación acústica y contaminación del aire, pues todo esto ha sido como abrir una compuerta para que la fauna empiece a irrumpir en lugares que hasta hace unos días tenía vetados. Hasta el canto de los pájaros es diferente estos días. Ahora no hande competir con el ruido humano, con el del tráfico. Hay estudios que demuestran que en las ciudades los pájaros han de aumentar los decibelios para competir con el ruido urbano. DE hecho hay noticias que dicen que pumas, zorros y otros animales se han adentrado en algunas ciudades de América Latina durante el confinamiento"