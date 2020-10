Jere, o com la música pot ajudar-te a superar el dolor

JERE és un cantautor de Rubí (Barcelona) que va iniciar la seva carrera discogràfica l'any 2007, quan va publicar el seu àlbum Improperis (editat per Warner music) i la cançó "Te mentiría" va aconseguir entrar en les radiofórmules més importants de país. Ara, després de 7 anys de silenci i travessar una profunda depressió, torna a l'actualitat amb la cançó "Ojitos Gigantes" (La Cúpula music) que li ha permès sortir del llarg i fosc túnel en què es va convertir la seva vida, a causa de circumstàncies familiars. Durant aquest procés dolorós, la música -al costat de la seva actual companya a qui dedica la cançó- li va servir de "taula de salvació"; compondre una cançó darrere l'altra va fer que pogués deixar de banda la depressió i finalment, escriure "Ojitos Gigantes" -títol que fa referència a "com va obrir els ulls" davant els problemes- el que és el seu nou llançament, i diversos temes més que editarà properament donant lloc a un ep anomenat Guernica. Jere és un clar exemple de com l'ésser humà troba en la música un estímul per retrobar-se amb les seves emocions més simples, positives i productives. Alguns estudis de psicologia, admeten que la música redueix els símptomes depressius, l'ansietat i afavoreix el millor funcionament de la persona. Les influències musicals de Jere van de Triana a Joaquín Sabina, passant per Extremoduro, Estopa o Marea. És autor de la lletra i la música de totes les cançons dels tres discos que ha publicat fins al moment, l'últim el 2013. El videoclip de Ojitos Gegants aposta per representar el col·lectiu LGTBIQ + amb un final que no passa desapercebut, i és que JERE ha volgut demostrar que la llibertat és el primordial en la societat en què vivim.