"Jeanne" la millor pel·lícula de la història segons l'acadèmia anglesa

L'home que menja cinema, Taisán Kao, ens fa propostes de pel.lícules per veure aquest cap de setmana.





"JEANNE DIELMAN"

L'any 2022 la coneguda revista cinèfila "Sight & Sound" la va declarar la millor pel·lícula de la història del cinema després d'una enquesta a 1.639 crítics de cinema, programadors, professionals del cinema i acadèmics de tot el món, per davant de "Vertigo" i "Citizen Kane".

Insofrible pel·lícula de culte intel·lectual gafapasta per als que creuen entendre de cinema. Recomanable solo si ets un d'aquests personatges, si no la patiràs.









"BOSÉ"

La vida i la carrera del cantautor espanyol Miguel Bosé, la singular personalitat del qual va trencar barreres en una Espanya que s'obria lentament al canvi.

Un contingut biogràfic que no és convencional i sorprèn però que deixa una mica amb les ganes de veure la decadència del personatge.





"El E.T.E Y EL OTO"

A la Terra arriba una nau espacial, deixant abandonat a un ser extraterrestre. Aquest es troba amb un nen amb el qual entaula amistat. Paròdia de la pel·lícula "E.T., l'extraterrestre", de Steven Spielberg.

Tremenda pel·lícula d'humor caspós que ha envellit fatal i que en la seva estrena no era millor.

Però no et deixa indiferent, ploraràs o riuràs però indiferència no. El baix pressupost que va tenir la seva producció va ser recuperat amb escreix en taquilla gràcies al ganxo dels germans calatrava.