Javier Santamarta acaba de publicar " Fake news del Imperio español"

S'acaba de publicar i avui es presenta a Barcelona" Fake News del imperioespañol, embustesypatrañasnegrolegendarias" , el seu autor és Javier Santamarta del Pozo.



- La història del nostre país té moltes Fake News que ens hem acabat creient.



Això que sembla tan modern que ara li diem Fake News, ja prové de fa segles i no deixa de ser publicitat que es fa contra el que té més poder o el que mana en un imperi. El més curiós de tot és que aquesta mena de propaganda, al cap i a la fi, l'hem anat assumint com a nostra i finalment som els mateixos espanyols els majors consumidors.



- Explica'ns d'alguna notícia falsa que hagi pogut afectar el nostre país.



Hi ha moltíssimes, però hi ha una que és molt curiosa i què tracta sobre la famosa inquisició espanyola. Com tots sabem, el parlament de Catalunya estava parlant sobre la crema de bruixes i precisament al nostre país és on menys o quasi mai va succeir, és més la mateixa inquisició va considerar que era absurd i l'inquisidor d'aquell moment va estudiar un cas on van morir sis persones a Logronyo i des del 1614 va quedar prohibit el nostre país.



- En quin moment decideixes a escriure aquest llibre de Fake News?



Doncs ara mateix estic pensant a escriure el segon llibre que complementi el primer. Tinc moltíssimes notícies falses per crear un segon llibre. En el primer, totes les notícies tenen les seves referències perquè ningú pensi que m'ho invento. També a cada capítol poso una biografia perquè la gent tingui curiositat en conèixer una miqueta més la història.



- El govern no s'ha volgut implicar per donar a conèixer la història real.



La història d'Espanya és molt complexa. Tota l'època de l'Edat mitjana i els regnes peninsulars té una gran complexitat, que després s'ajunta i és quan es converteix en una història mundial.