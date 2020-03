Jaume Núñez, el creador de "la cançó de l'infermer"

Avui a "Migdia Cope Catalunya i Andorra" hem colgut compartir amb vosaltres una cançó molt especial. Es diu "No nos dejes caer" i ha estat feta per un infermer de la UCI de l'Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí. Es diu Jaume Núñez, i ha volgut passar pels nostres micròfons: "Va ser el passat diumenge, en una estone que tenia pel matí, estava jugant amb el nen i la meva dona i vaig tenir la necessitat d'expressar-me". "Vaig penjar la cançó al meu canal de youtube, també l'he penjat a instagram, on el meu nom és "profesor franela... i allà és on pot trobar-la la gent". "Estem a tope, no parem, intentant augmentar llits, amb manca de material, intentant poder donar el 200%... i això que diuen que les UCIS estan a punt de col.lapsar-se no és veritat. Hem passat de 18 llits, que és el nostre número normal a més de 50 llits. Estic treballant pels matins, però ens estan plantejant fer horaris de 12 hores per poder cobrir totes les necessitats. La cosa està molt difícil, molt dura. La UCI està més que col.lapsada. Tothom està fent el màxim possible per poder obrir cada cop més llits i poder donar assistència a la gent. Es diu que estem a punt de col.lapsar-nos, però no és així: estem més que col.lapsats". "La cançó és una crida a la gent que ens recolça, aquella gent que ens fa arribar el seu amor, una crida als meus companys que ens recolzem entre tots, i així aconseguim energia per poder venir a treballar tots els dies. El que ve a dir la cançó és això, que tothom que ens dona suport ens el continuï donant"