El jardí botànic de Mar i Murtra, un espai únic al Mediterrani

Si voleu gaudir de la botànica, hi ha un nou lloc a Catalunya, és el jardí botànic de Mar i Murtra a Blanes, tota una referència en un lloc privilegiat. Parlarem amb el gerent de la fundació Carl Faust, Josep Borrell.





- Es nota el canvi climàtic en certes espècies de plantes?





Si, ja fa temps que passa d'una forma molt gradual, estem en un punto de no retorn. Aquí ho notem a molts nivells, per exemple, plantes que abans aquí no haguessin sobreviscut perquè necessiten més calor, et parlo de climes desèrtics o semidesèrtics, ara sí que sobreviuen. La mateixa situació es repeteix en plantes que necessitaven més fred i ara ja no les trobem. El problema afecta sobretot a jardins de tipus alpí on el clima és fred.

- Com es gestiona un jardí botànic?







El primer criteri per fer un jardí botànic és la selecció de les espècies, per exemple, volíem agafar unes plantes que ara ja no podem perquè no sobreviurien a causa del clima que tenim arran de mar a Blanes. El nostre jardí el tenim dividit en tres zones, la subtropical, la temperada i la mediterrània.





- Heu notat canvis a la flora subaquàtica de la costa?





Si, el que passa a la superfície també passa a sota el mar. Des de fa un parell d'anys oferim el jardí terrestre i el jardí marítim, és a dir, la visita ja no es finalitza als penya-segats com antigament, sinó que allarguen la nostra mirada cap a sota de l'aigua. De fet recollim una herència que ja no el seu temps Ramon Margalef ens va deixar, ell va ser el primer ecòleg del nostre país, sobre els anys quaranta ja va començar a estudiar al plàncton i la flora aquàtica, nosaltres ara ho recollim en aquestes activitats de Mar combinades amb la visita del jardí terrestre. Ara les oferim tot l'any perquè sempre hi ha escolars que s'animen a saber què passa sota l'aigua. Les condicions climàtiques cap a les quals estem evolucionant no afavoreixen a la proliferació d'algunes espècies, però en canvi s'estan sentint a gust d'altres espècies que envaeixen l'espai d'altres plantes.

