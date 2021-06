James Rodhes, un mestre clàssic als jardins de Pedralbes

El dimarts dia 15 de juny tindrem James Rhodes al festival dels jardins de Pedralbes.



-Has trencat una mica els esquemes oferint música clàssica amb certs entorns més informals.



Abans de tocar en els meus concerts, durant dos o tres minuts, explico una mica el context de la peça que tocaré i per mi és una cosa molt bonica i molt íntima, crec que no és necessari saber de més, simplement gaudir.



-Avui dia ets tota una celebritat.



No ho veig d'aquesta manera, simplement sóc un músic i ja està.



-En aquest moment estàs instal·lat al nostre país?



Aquí tot és millor, no només per les coses òbvies com el temps, el clima, la gent, el menjar... a part de tot això, hi ha calidesa i la gent té els braços oberts, ja porto quasi quatre anys aquí i estic enamorat, per primera vegada a la meva vida sento que és la meva llar.



-Per què en moltes ocasions la música ha estat una salvació per tu?



No només per mi, la música és una salvació per tothom. Us espero el dia 15 de juny en el Festival de Pedralbes a partir de les 22:00 de la nit, serà el primer concert després d'un any i estic molt emocionat de poder-ho fer allà sota les estrelles.