Investiguen les connexions cerebrals per a crear xips més eficients

Tots els dimarts Eduard Porta, expert en comunicació i tecnologia mòbil, ens explica les novetats tecnològiques de la setmana a Migdia a COPE Catalunya i Andorra.

Samsung investiga les connexions cerebrals per a crear xips més eficients

Samsung i un equip de científics de la Universitat d'Harvard, que han publicat en la revista Nature Electronics un document en el qual descriuen la manera de copiar les connexions neuronals del cervell per a replicar-les de manera sintètica.

El mètode proposat utilitza un nou sistema de nanoelectrods que, una vegada inserits en les neurones del cervell, permeten mesurar els senyals elèctrics de les sinapsis d'una xarxa neuronal.

Trobant els punts d'unió entre les neurones, els científics creuen que és possible mapejar en 3D la xarxa neuronal d'un cervell amb un nivell de detall fins ara inèdit.

Una vegada obtinguda la informació, el disseny d'aquestes xarxes "s'enganxa" a xips SSD o RRAM que imiten el funcionament de la xarxa neuronal en qüestió mitjançant canvis en la conductància de cada memòria, emulant així la força de les connexions de cada sinapsi.

En essència, assegura Samsung, ens trobaríem davant "un esquema que directament descarrega el mapa de la connexió neuronal d'un cervell al xip de memòria".

Twitter permetrà enviar propines per Bitcoin i explora el suport per a NFT

L'anunci oficial no té encara molts detalls sobre la seva disponibilitat per països o comptes, però Twitter indica a través del seu blog que la funció de Propines/Tips, ha començat a desplegar-se "per a tots"

Twitter utilitzarà una cartera Bitcoin Lightning com a plataforma per a rebre pagaments mitjançant l'aplicació Strike, la qual cosa hauria de resultar en operacions instantànies

I un nou en una picada d'ullet als creadors de contingut, Twitter està treballant en una nova característica que permetrà certificar l'autenticació de NFT (Senar-Fungible Token) a través de la connexió amb les seves carteres.

La Comissió Europea proposa que l'USB-C sigui el port de càrrega estàndard per a dispositius mòbils

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

la Comissió Europea ha proposat reformar la directiva que regula els mètodes de càrrega de dispositius electrònics portàtils per a fer que l'USB-C sigui el nou estàndard. D'aquesta manera, el connector Type-C, ja en fase d'universalització a través de l'estàndard USB4, servirà per a carregar "tots els telèfons mòbils, tauletes, cambres, auriculars, altaveus portàtils i consoles de videojocs portàtils".

LG compra Cybellum per 240 milions de dòlars i oferirà solucions de ciberseguretat per a cotxes intel·ligents

LG ha comunicat la compra de la signatura de ciberseguretat israeliana Cybellum, les tecnologies de la qual podrien jugar un paper determinant en el futur de la indústria del motor.

LG deixarà de ser un simple proveïdor de components per a oferir també serveis de programari, ajudant a protegir uns vehicles cada vegada més connectats i per tant amb més possibilitats de sofrir un atac informàtic per part de lladres.

És la primera ni l'única inversió que LG realitza en la indústria de l'automoció, ja que LG Display ja proporciona pantalles i sistemes d'il·luminació FEU OLOR, LG Chem és un important proveïdor de bateries per a vehicles elèctrics.