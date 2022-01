La intolerable bretxa bancària de la gent gran

Actualment, s'està marginant a un gran nombre de persones respecte a la digitalització bancària, concretament a la gent gran. Parlarem d'aquesta situació amb el professor de periodisme de la universitat Abat Oliba CEU i expert en digitalització en persones grans i autor de "Senior" un llibre que sortirà a la venda pròximament, Manel Dominguez.



- La digitalització és un present, però tampoc es pot marginar alguna franja d'edat com està passant amb els bancs.



Hauríem de posar punts a les i per no dimensionar una realitat que no s'ajusta ben bé el que està succeint. Estem dins d'un període de transformació digital a la nostra societat en general no tan sols de la banca.



És cert que la covid-19 ha posat contra la paret tecnologies que ja s'estaven iniciant. La banca en aquest cas no ha tingut la suficient rapidesa per donar servei a totes les persones en general, així i tot, sí que és cert que les persones que tenen entre 65 i 80 anys es troben més afectades per la manca de cultura digital.

Segons alguns informes elaborats a centenars de bancs arreu del món, han conclòs que s'ha de millorar els processos de principi a fi per a tothom, això vol dir, que en aquest moment el 60% de les sucursals han tancat o han reduït als seus horaris d'atenció al públic a causa de la covid, un 11% ha limitat tots els serveis i un 6% han limitat als serveis i han tancat la possibilitat d'obrir nous comptes.

No faria un anàlisis bastant crític perquè no han tingut temps de posar-se al dia, ara bé, abans de Nadal vaig assistir a un congrés on hi havia persones de més de seixanta anys i vaig descobrir un procés de vint anys enrere, és a dir, la gent parlava de conceptes com l'accés a internet o de la bretxa digital, pensàvem que aquests aspectes ja estaven superats i sembla que no.