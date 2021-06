La Intel·ligència Artificial serà clau per a la recuperació del turisme

“La Intel·ligència Artificial serà clau perquè el turisme es recuperi”, així de contundent s'ha mostrat Lasse Rouhiainen escriptor, assessor i expert internacional en Intel·ligència Artifical (IA) en l'obertura de la 9a edició del Fòrum TurisTIC de Barcelona.

Rouhiainen, Keynote speaker del Congrés, ha assegurat a Migdia a COPE Catalunya que “independentment de la grandària, els negocis turístics que emprenguin una transformació digital completa seran els que lideraran el sector turístic els pròxims anys".

Durant la seva conferència en la qual ha realitzat un recorregut per les oportunitats que la Intel·ligència Artificial obre en el sector turístic i com aquesta tecnologia millora la generació de valor de l'oferta, l'autor dels llibres Intel·ligència Artificial: 101 coses que has de saber avui sobre el teu futur i Intel·ligència Artificial per als negocis: 21 casos pràctics i opinions d'experts, ha explicat que, la combinació d'Intel·ligència Artificial i Blockchain -que dóna entrada a la “internet del comerç”- beneficiarà especialment als petits allotjaments i pimes del sector turístic.

“Les noves plataformes milloraran la competitivitat dels hotels de menor grandària, hostaleries o cases rurals. A més de que millorarà la seva visibilitat en els principals cercadors, s'estalviaran el cost que han d'abonar a les plataformes tradicionals com Booking, TripAdvisor, Trivago o Airbnb”.

Contractes intel.ligents

Així mateix, aquests “contractes intel·ligents”, com els ha definit Rouhiainen, que a través d'un programari connecten directament a proveïdors (hotels) i compradors (turistes), “atallen un dels grans reptes als quals s'enfronta la Intel·ligència Artificial: la seguretat”.

Tal com ha detallat, “les noves plataformes empren algorismes que preserven la privacitat. Les dades i informació que proporciona el client lliurement s'empren de manera ètica i queden en el dispositiu mòbil del viatger”. És a dir, el client no ha de cedir en cap cas les seves dades personals a una base genèrica que posteriorment pot emprar-se per a altres fins.

Lasse Rouhiainen, ha explicat que la Intel·ligència Artificial transformarà l'experiència del turista abans, durant i després del viatge, la qual cosa redundarà en millores de competitivitat per als allotjaments que implementin aquesta tecnologia en els seus processos. Abans, perquè permet la personalització i millor planificació del viatge en funció dels interessos del turista o mitjançant chatbots d'atenció al client.

Durant, mitjançant assistents virtuals que puguin respondre dubtes, solucionar qualsevol incidència o assessorar sobre llocs d'interès en la destinació. I després, a través de programes de fidelització i gestió de reputació i queixes en línia.

Preus dinàmics

D'altra banda, entre els avantatges que ofereix la Intel·ligència Artificial al sector turístic està la de poder oferir “preus dinàmics”, és a dir, les tarifes variaran fins i tot diàriament en funció dels pics de demanda, la disponibilitat o de si són temporades especials, alguna cosa que per a l'expert “es convertirà en pràctica comuna a partir de 2022”.

Es preveu que els ingressos del mercat de la IA se situïn entorn dels 89.900 milions de dòlars en 2025, cosa que significa un creixement de gairebé el 2.700% en el període 2016 – 2025. Bona part d'aquesta evolució es deurà al sector turístic en el qual ja s'han fet els primers passos.

En concret, la IA hauria contribuït a augmentar la seva grandària. Referent a això Rouhiainen assenyala que “els veritables líders del sector turístic seran aquells que utilitzin aquest període per a emprendre una transformació digital completa”.

Respecte al turisme, després de la irrupció de la pandèmia es va posar fre a diversos anys consecutius de creixement i arribada de turistes internacionals a Espanya.

El sector estima que aquest any 2021, en el millor dels escenaris, el turisme aporti al PIB uns 77.300 milions d'euros, la meitat del que va aportar 2019. És per això que “les empreses turístiques han d'avançar en la seva transformació digital completa. Els qui ho facin seran els nous líders del sector”, va assegurar Rouhiainen.