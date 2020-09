El Instituto Nacional de Toxicología alerta sobre la peligrosidad de los supuestos "remedios milagrosos"

La emergencia sanitaria que estamos viviendo estos meses ha dejado el terreno adobado para el surgimiento de todo tipo de supuestas soluciones milagrosas contra el Coronavirus. El instituto Nacional de Toxicología ha alertado del especial incremento en el consumo de una de estas sustancias. Se llama MMS, siglas en inglés de "Suplemente Mineral Milagroso". José Luís Conejo es jefe del servicio de Toxicología del Instituto Nacional de Toxicología: "El MMS es una supuesta solución mineral milagrosa, así lo dicen sus siglas. Se vende en internet, obviamente no está reconocido por parte de la Agencia Española del Medicamento. No es un producto sanitario, por supuesto no es ninguna solución milagrosa, pero existe en el mercado una incidencia elevada, es lo que hemos detectado. Y está intoxicando a las personas, es una sustancia tóxica. Según se publicita esta sustancia elimina el Covid, el acné, el cáncer y hasta la malaria. Evidentemente hemos hecho una nota de prensa alertando a la población, para que todo el mundo sepa que estas sustancias provocan efectos nocivos para la salud. DE hecho esta sustancia es un derivado del cloro, y si se va consumiendo puede generar efectos muy negativos para nuestro cuerpo: Daños digestivos, rotura de glóbulos rojos... Y lo malo es que hay colectivos, con supuestos médicos que por supuesto no lo son, que promocionan estos productos. Lo único que queremos dejar claro es que este producto no sólo no cura, sino que es nocivo para la salud.