"El influencer que llevamos dentro", Un llibre per a saber com entrenar la teva capacitat d'influència

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el Xavier Santigosa autor del llibre "El influencer que llevamos dentro".

és un llibre amb enfocament pràctic i participatiu que explica les eines bàsiques que es necessiten per a posar en ordre la nostra capacitat d'influir.



Tenir un patró d'influència clar sense necessitat de recórrer a la intuïció, ens farà sortir de les situacions de manera eficient.

En aquest llibre, trobarem el Mètode Gym of Influence (Gimnàs d'Influència), un mètode d'anàlisi, presa de consciència i entrenament de les pròpies habilitats per a influir de manera positiva en els altres en la vida quotidiana i professional, fora i dins de les xarxes socials.



Al llarg del llibre, es posa l'enfocament d'observació i de recerca en casos reals d'influencers online que han acceptat compartir els seus perquès (moltes vegades inconscients) de la seva influència en els altres.

L'autor plasma en les fulles del llibre entrevistes molt pròximes a persones que han manifestat de manera clara aquesta capacitat com per exemple: Dr. Sergio Vañó, Silvia Alcedo, Mireia Denuc i Mónica Maranillo.



Així mateix, l'autor ha realitzat entrevistes a autèntics influencers offline, és a dir, persones que exerceixen influència conscient en el món real com a part del seu dia a dia.

Persones que han accedit a ser entrevistades i a compartir les seves “«lliçons d'influència»”. D'aquesta manera, trobaràs el testimoniatge influencer de: una infermera d'urgències (nivell instrumental), un entrenador de futbol (nivell racional), un responsable de “colla castellera”, els famosos castells humans tan tradicionals a Catalunya (nivell experiencial), i un sacerdot (nivell essencial).



L'influencer que portem dins et permetrà:



• Adquirir consciència dels teus propis recursos personals.

• Definir una estratègia d'influència.

• Guanyar en capacitat de persuasió.

• Dominar competències clau.

• Estructurar eficaçment la seva comunicació amb els quals li envolten.

• Entrenar habilitats interpersonals amb les eines d'influència.



Sigui com sigui la teva professió, afició o estil de vida, amb aquest llibre podràs treure partit al mètode Gym of Influence, conèixer-te i entrenar-te per a influir de manera natural.