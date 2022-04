Quan s'acaba una inflació?

Segons els resultats, més del 94% de les empreses s'estan veient afectades per la inflació –un 62% de forma intensa–. Més del 70% de les empreses pateixen una pujada de preus dels subministraments, de les matèries primeres que utilitzen per operar, i un 29% especialment de la factura elèctrica.

També es evident que la inflació ha afectat a la nostra cistella de la compra. Per entendre millor l'economia del nostre país parlarem el professor d'economia de la universitat de Girona, Ricard Rigall.

Com comença una inflació?

En aquesta ocasió va començar amb els talls de la cadena de subministrament fruit de les restriccions de la covid-19 i s'ha agreujat amb la guerra a Ucraïna. Han augmentat molt els preus de l'energia i hem arribat a la situació actual.





Quan apugen els preus de l'energia, puja pràcticament tot?

L'energia és molt important perquè s'utilitza per a la producció de gairebé tots els béns i serveis, per tant, és inevitable que els preus acabin pujant i que hi hagi inflació. Abans de la guerra els preus ja havien pujat. Si, a causa de les restriccions de la pandèmia, les cadenes de subministrament s'havien tensat molt i això va provocar una pujada en el preu de l'energia. Més tard es va reforçar amb la guerra. Sí que és cert, que abans de tot això havia pujat, però va ser per la demanda que va haver-hi després de les restriccions de mobilitat.





Com es controla una inflació?

No és fàcil, la principal eina per poder controlar-la és augmentant els tipus d'interès a través d'una sèrie de mecanismes, s'acaben reduint els preus.

Quan arribarem a una certa normalitat?

Els economistes podem fer una previsió amb les variables que coneixem, però aquí hi ha una que no podem calcular i és quant durarà la guerra d'Ucraïna.

