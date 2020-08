"Infierno bajo el agua" La típica pel·lícula de terror estiuenc ara amb caimans

Cada dia tanquem el programa amb l'Alain Garrido, crític de cinema, i les recomanacions peliculeras que ens dona per a veure durant el dia, ja sigui en plataformes de cinema com el sales. Aquestes són les d'avui:

"INFIERNO BAJO EL AGUA"

Quan un enorme huracà arriba al seu poble a Florida, Haley ignora les ordres d'evacuació per a trobar al seu pare desaparegut. Després de trobar-li greument ferit en l'entresòl de la seva casa, els dos queden atrapats per la inundació que cobreix ràpidament el terreny. Pràcticament sense temps per a escapar de la tempesta que referma, Haley i el seu pare descobreixen que la pujada del nivell de l'aigua és el menor dels seus problemes. Els caiman invaeixen la ciutat i tenen molta gana.

"PAPICHA, SUEÑOS DE LIBERTAD"

Papicha és una pel·lícula dramàtica coproduïda internacionalment en 2019 dirigida per Mounia Meddour. Es va projectar en la secció Un Certain Regard en el Festival de Cinema de Cannes 2019​. Va ser seleccionada com l'entrada algeriana per a la Millor Pel·lícula internacional en els Premis Oscar, però no va ser nominada​.

Algèria, anys 90. Nedjma, de 18 anys, estudiant allotjada a la ciutat universitària d'Alger, somia amb convertir-se en estilista i es nega al fet que els tràgics successos de la guerra civil algeriana li impedeixin portar una vida normal i sortir a la nit amb la seva amiga Wassila.

A boca de nit, s'escorre entre les xarxes del filat de la ciutat amb les seves millors amigues per a acudir a la discoteca on embeni les seves creacions a les ‘papichas’, les joves algerianes.

La situació política i social del país no deixa d'empitjorar. Nedjma es nega a acceptar les prohibicions dels radicals i decideix lluitar per la seva llibertat i independència organitzant una desfilada de moda.