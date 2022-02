Infermeria i fisioteràpia denuncien sobrecàrrega i precarietat

Professionals d'infermeria i fisioteràpia s'han mobilitzat per denunciar la sobrecàrrega de feina i la precarietat laboral a l'atenció primària.

Han fet concentracions a Barcelona, Tarragona, Lleida i a Salt (Gironès). Davant el CAP Alfons Moré s'han manifestat una seixantena de persones convocades per SATSE.

El sindicat recorda que són la primera línia contra la pandèmia i que, després de dos anys de feina intensa, acusen "el desgast".

El portaveu de SATSE Catalunya, David Oliver (àudio) ha exigit a Migdia de COPE Catalunya "condicions dignes perquè serà la manera que retornin els 8.000 infermers que van haver de marxar expulsats perquè no se'ls contractava". SATSE reclama al Govern més personal, jubilacions anticipades voluntàries i la reclassificació professional.

"Les infermeres, infermers i fisioterapeutes continuem treballant, després de dos anys de pandèmia, amb una sobrecàrrega i tensió assistencial inacceptable que ens ha suposat un enorme desgast físic, psicològic i emocional que, a més de perjudicar-nos, comporta una pitjor atenció als pacients", denuncia SATSE, que aquest dijous ha portat el seu malestar al carrer. El sindicat ha convocat concentracions al davant de diferents CAP d'arreu del país.

A Barcelona, la convocatòria ha estat al CAP Drassanes; a Tarragona, al CAP Jaume I; a Lleida al de la Bordeta i a les comarques gironines, davant del de Salt II al passeig Marquès de Camps.

Aquí, el personal d'infermeria i fisioteràpia ha desplegat una pancarta amb el lema 'Salvem l'Atenció Primària', han cridat consignes contra la precarietat laboral i han tallat el carrer durant uns minuts. A la protesta hi han participat una seixantena de persones.

El portaveu de SATSE, David Oliver, diu que estan al límit i que la situació és insostenible perquè la manca de personal els obliga a doblar torns i repercuteix directament en l'atenció als pacients: "No els hi podem dedicar el temps que es mereixen". "A Europa, per cada mil habitants hi ha nou infermers i infermeres; aquí aquest nombre tan sols és de cinc", ha criticat.

SATSE reclama que es reverteixin les retallades aplicades fa deu anys i que, en paral·lel, el Govern millori les condicions laborals dels professionals.

Entre les demandes, diuen que és "urgent" desbloquejar la tramitació parlamentària de la Llei de seguretat del pacient, per assegurar una assignació màxima de pacients per professional als hospitals, centres de salut i sociosanitaris.

SATSE també reclama més personal per "deixar d'estar a la cua d'Europa" i un pla de jubilacions anticipades voluntàries perquè la d'infermeria és una feina que "està en contacte amb el dolor i amb la mort" i això incrementa el desgast dels professionals. Per últim, exigeixen al Govern que se'ls reclassifiqui professionalment i se'ls inclogui dins el conegut com a grup A.

"Malgrat haver patit la major crisi sanitària de la nostra història recent, les diferents administracions i partits polítics no estan fent absolutament res per reforçar la sanitat i millorar la greu situació dels professionals", subratlla SATSE. I conclou: "No s'ha volgut aprendre dels errors del passat".

